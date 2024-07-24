Суд отменил приговор о фейках про армию режиссеру Вырыпаеву

Суд отменил заочный приговор о фейках про армию режиссеру Вырыпаеву

Мосгорсуд отменил заочный приговор по делу о фейках про российскую армию в отношении режиссера Ивана Вырыпаева, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Его направили для повторного рассмотрения. Такое решение было принято из-за нарушений при рассмотрении дела в районном суде, сказал собеседник агентства.

Ранее прокурор запросил приговорить к 10 годам колонии режиссера и сценариста Ивана Вырыпаева. Его обвиняют по статье 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ. Позже Басманный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима заочно. Сам режиссер находится не в России.