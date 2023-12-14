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19:12, 14 декабря 2023Силовые структуры

Режиссеру Вырыпаеву запросили 10 лет колонии за фейки о СВО

Прокурор запросил 10 лет колонии для режиссера Вырыпаева за фейки о СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Иван Вырыпаев

Иван Вырыпаев. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Прокурор запросил заочно приговорить к 10 годам колонии режиссера и сценариста Ивана Вырыпаева за фейки об СВО, сообщает РИА Новости.

Вырыпаева обвиняют по статье 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ. Дело рассматривают в Басманном суде Москвы.

17 мая Вырыпаева объявили в розыск. Суд выдал санкцию на его заочный арест. Поводом стали интервью режиссера, а также посты на его странице в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным заочный приговор, вынесенный блогеру Майклу Наки и основателю Telegram-канала «Сканер» Руслану Карпуку (оба признаны в РФ иноагентами) за распространение фейков о Российской армии.

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      Илона Палей
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