Заочный приговор блогеру Майклу Наки за фейки о ВС РФ признан законным

Мосгорсуд признал законным заочный приговор блогеру Наки за фейки о ВС РФ

Мосгорсуд признал законным заочный приговор, вынесенный блогеру Майклу Наки и основателю Telegram-канала «Сканер» Руслану Карпуку (оба признаны в РФ иноагентами) за распространение фейков о Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционная инстанция рассмотрела жалобы адвокатов осужденных и не нашла нарушений. Приговор вступил в законную силу.

Басманный суд Москвы 29 августа приговорил их к 11 годам лишения свободы, признав обоих виновными по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»)

По версии следствия, Наки и Карпук записали видеоролик о событиях на Запорожской АЭС и в Мариуполе с недостоверной информацией о действиях ВС РФ.

Осужденные находятся за пределами страны и объявлены в международный розыск.