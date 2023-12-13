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13:54, 13 декабря 2023Силовые структуры

Заочный приговор блогеру Майклу Наки за фейки о ВС РФ признан законным

Мосгорсуд признал законным заочный приговор блогеру Наки за фейки о ВС РФ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мосгорсуд признал законным заочный приговор, вынесенный блогеру Майклу Наки и основателю Telegram-канала «Сканер» Руслану Карпуку (оба признаны в РФ иноагентами) за распространение фейков о Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционная инстанция рассмотрела жалобы адвокатов осужденных и не нашла нарушений. Приговор вступил в законную силу.

Басманный суд Москвы 29 августа приговорил их к 11 годам лишения свободы, признав обоих виновными по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»)

По версии следствия, Наки и Карпук записали видеоролик о событиях на Запорожской АЭС и в Мариуполе с недостоверной информацией о действиях ВС РФ.

Осужденные находятся за пределами страны и объявлены в международный розыск.

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      Любовь Ширижик
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