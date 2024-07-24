Украинка предложила изымать и продавать недвижимость России в Берлине

Bild: украинка из ХДС призвала изъять и продать недвижимость России в Берлине

Региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин выступило за продажу недвижимого имущества России в Берлине для дальнейшей передачи вырученных средств на помощь Украине. Об этом написало издание «Bild на русском» в Telegram.

Партия также призвала изъять якобы не находящиеся в пользовании дома в берлинском районе Карлсхорст возле набережной реки Шпрее, где находилась воинская часть группы советских войск в Германии. Среди авторов инициативы выступает Лилия Усик, которая является уроженкой Украины.