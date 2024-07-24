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00:56, 24 июля 2024Экономика

Украинка предложила изымать и продавать недвижимость России в Берлине

Bild: украинка из ХДС призвала изъять и продать недвижимость России в Берлине

Фото: Unsplash

Региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин выступило за продажу недвижимого имущества России в Берлине для дальнейшей передачи вырученных средств на помощь Украине. Об этом написало издание «Bild на русском» в Telegram.

Партия также призвала изъять якобы не находящиеся в пользовании дома в берлинском районе Карлсхорст возле набережной реки Шпрее, где находилась воинская часть группы советских войск в Германии. Среди авторов инициативы выступает Лилия Усик, которая является уроженкой Украины.

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      Марина Совина
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