Украинские беспилотники сбросили взрывчатку на российское промышленное предприятие

Врио курского губернатора Смирнов: коптеры ВСУ атаковали предприятие в Судже

В Курской области коптеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали территорию промышленного предприятия в Судже. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, в ночь на 24 июля беспилотники сбросили на предприятие взрывные устройства, повредив технологические помещения и часть оборудования. Пострадавших нет.

К посту Смирнов прикрепил фотографии, на которых видно выбитые окна и поврежденную стену со следами копоти.

Ранее врио губернатора сообщил, что минувшей ночью дроны ВСУ также сбросили взрывчатку на неработающее предприятие в Льгове, в результате чего начался пожар, которые оперативно потушили пожарные. Сообщения о раненых не поступали.

Помимо этого, Минобороны России сообщало о попытке ночной атаки ВСУ по Белгородской области. Там средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских дрона самолетного типа. Подробности о районе уничтожения беспилотников в ведомстве не уточнили.