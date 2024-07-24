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14:42, 24 июля 2024Экономика

Прибыль второй по величине газовой компании России рухнула

Прибыль «Новатэка» по РСБУ за полгода в годовом выражении рухнула в три раза

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) «Новатэка», второй по величине газовой компании страны, за первое полугодие рухнула в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 108,2 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на отчетность компании сообщает РИА Новости.

Выручка компании за шесть месяцев при этом увеличилась до 436,64 миллиарда рублей, а себестоимость продаж выросла в 1,3 раза, до 260,27 миллиарда рублей.

Основной проблемой производителя остается ситуация на знаковом проекте «Арктик СПГ-2», поставки с которого должны были начаться зимой, но старт был отложен из-за санкций США. Компания лишилась возможности получить заказанные газовозы ледового класса, без которых экспорт в зимние месяцы невозможен, а также некоторое другое оборудование, что ударило по ее доходам.

Ранее Forbes подсчитал, что председатель правления газовой компании «Новатэк» Михаил Михельсон стал крупнейшим плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России. По оценкам компании, в минувшем году он заплатил 10,979 миллиарда рублей.

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