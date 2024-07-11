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08:07, 11 июля 2024Экономика

Назван крупнейший налогоплательщик России

Рейтинг Forbes крупнейших налогоплательщиков России возглавил Михельсон

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Крупнейшим налогоплательщиком среди граждан России является председатель правления газовой компании «Новатэк», акционер химического производителя «Сибур Холдинг» Михаил Михельсон. В минувшем году он заплатил налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 10,979 миллиарда рублей. Об этом говорится в материале Forbes.

Издание на фоне введения прогрессивной шкалы налогообложения с 2025 года впервые оценило личные доходы богатейших людей страны на основании публичных данных, после чего вывело из них сумму НДФЛ (точный объем платежа является налоговой тайной). В первую очередь в оценку легла сумма полученных дивидендов от компаний.

Вторым в списке с результатом 3,776 миллиарда рублей назван владелец «Стройпроектсервиса» Илья Димов. Издание отмечает, что о самом бизнесмене ничего не известно, в том числе как он выглядит, а компания обслуживает «Газпром инвест» — структуру «Газпрома», которая является техническим заказчиком по реализации инвестиционных проектов холдинга. Выручка компании за 2023 год составила 70,6 миллиарда рублей

Третьим стал бенефициар компании «Торговый дом «Риф» (один из крупнейших в России экспортеров зерна) Петр Ходыкин, заплативший 3,06 миллиарда рублей, четвертой — Татьяна Литвиненко (2,917 миллиарда рублей) супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, получившая от него 20,6 процента производителя минеральных удобрений «Фосагро», то есть почти весь принадлежавший ему пакет.

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      Платон Щукин
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