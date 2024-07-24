Уролог рассказал о лечении рака простаты паром

Уролог Григорьев: паровая терапия эффективна при лечении аденомы простаты

При лечении аденомы простаты эффективен новый метод — малоинвазивная инъекционная паровая терапия, рассказал уролог Николай Григорьев. Его слова об этом методе лечения рака цитирует «Газета.Ru».

Григорьев объяснил, что во время процедуры врач по мочеиспускательному каналу проводит специальный зонд с камерой к предстательной железе. «Затем в ткань аденомы вкалывается игла, по которой под давлением подается водяной пар в течение девяти секунд. Этого времени достаточно, чтобы клетки аденомы разрушились», — рассказал врач, добавив, что в зависимости от размеров аденомы количество вколов может быть разным.

После завершения процедуры пациенту устанавливают мочевой катетер на несколько дней, чтобы не нарушался отток мочи из-за отека, а после отпускают домой, уточнил Григорьев. Лечение может проводиться под легкой внутривенной седацией или даже под местным обезболиванием, обратил внимание он. Кроме того, отметил врач, процедура малоинвазивна и не сопряжена ни с какими хирургическими осложнениями — кровотечением или повреждением органов рядом.

Инъекционную паровую терапию можно проводить даже людям, которым противопоказан наркоз. «Эффективность процедуры можно оценить через три месяца: ткань погибает, и организм сам выводит ненужные клетки. Это приводит к уменьшению размеров аденомы», — сказал врач.

Ранее онкоуролог Антон Одегнал назвал главные признаки рака простаты. Врач порекомендовал мужчинам обращать внимание на появление крови в моче при болезненном мочеиспускании — он назвал это наиболее выраженным признаком рака органов малого таза на начальных и последних стадиях.