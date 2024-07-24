Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:00, 24 июля 2024Культура

Успенская назвала артистов-иноагентов предателями

Певица Успенская заявила, что считает артистов-иноагентов предателями

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Любовь Успенская высказалась об артистах, которых признали иностранными агентами. Ее слова приводит aif.ru.

«Очень плохо отношусь… Вы понимаете, я считаю, что это — предательство, считаю, что стыдно жить, будучи иноагентом», — сказала исполнительница в ходе встречи с молодежью в Донецке. Она также отметила, что «никогда не поздоровается с ними».

По ее мнению, если артисты-иноагенты решат вернуться обратно в страну, россияне не пойдут на их концерты. «Сегодня отсеются все негодяи, все предатели. Они будут там, где они должны быть», — заключила она.

Ранее Любовь Успенская, с которой Замоскворецкий суд Москвы взыскал почти 280 тысяч рублей в пользу народного артиста России Филиппа Киркорова, предложила заплатить исполнителю мелочью.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Токио выразил Москве протест из-за санкций против своих предпринимателей. Почему Япония боится ответных мер России?

      Глава Еврокомиссии захотела встретиться с премьером Британии для перезагрузки отношений

      Раскрыта личность пострадавшего от взрыва в автомобиле Toyota военнослужащего

      Крупный итальянский банк назвал сроки сокращения бизнеса в России

      В регионе России кратно увеличили выплату за подписание контракта для участия в СВО

      Уехавший в Израиль телеведущий пожаловался на проблемы с работой

      Патриарх Кирилл лишил сана записавшего видео с вагнеровцами священника

      Напившийся с друзьями в отеле турист упал с балкона и не выжил

      Обнаружен неизвестный климатический феномен

      Успенская назвала артистов-иноагентов предателями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше