Успенская назвала артистов-иноагентов предателями

Певица Любовь Успенская высказалась об артистах, которых признали иностранными агентами. Ее слова приводит aif.ru.
«Очень плохо отношусь… Вы понимаете, я считаю, что это — предательство, считаю, что стыдно жить, будучи иноагентом», — сказала исполнительница в ходе встречи с молодежью в Донецке. Она также отметила, что «никогда не поздоровается с ними».
По ее мнению, если артисты-иноагенты решат вернуться обратно в страну, россияне не пойдут на их концерты. «Сегодня отсеются все негодяи, все предатели. Они будут там, где они должны быть», — заключила она.
Ранее Любовь Успенская, с которой Замоскворецкий суд Москвы взыскал почти 280 тысяч рублей в пользу народного артиста России Филиппа Киркорова, предложила заплатить исполнителю мелочью.