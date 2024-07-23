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10:33, 23 июля 2024Культура

Успенская захотела заплатить Киркорову мелочью

Успенская оценила решение суда в пользу Киркорова и предложила заплатить мелочью

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Любовь Успенская, с которой Замоскворецкий суд Москвы взыскал почти 280 тысяч рублей в пользу народного артиста России Филиппа Киркорова, предложила заплатить артисту мелочью. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Суд оценил "честь и достоинство" Киркорова в 70 тысяч рублей. Видимо, "чаевые". Просил он с меня 10 миллионов за свои "страдания". Своим адвокатам Киркоров по квитанции заплатил один миллион рублей. Отличная сделка», — написала певица.

Она также отметила, что с ней «не надо связываться». «Филя, возьмешь мелочью?» — добавила Успенская.

Ранее суд вынес решение по иску Киркорова к Успенской.

В прошлом году Успенская в интервью Жигаловой в шоу «Алена, блин!» назвала Киркорова женоненавистником. В иске было указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста. За это певец требовал с нее десять миллионов рублей компенсации морального вреда. Позже Киркоров решил снизить требования вдвое, поскольку Жигалова извинилась перед ним.

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