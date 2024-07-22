Суд вынес решение по иску Киркорова к Успенской

Суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова

Замоскворецкий суд Москвы взыскал с певицы Любови Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу народного артиста России Филиппа Киркорова и обязал ее опровергнуть порочащие сведения в интервью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Признать порочащими честь и достоинство Киркорова сведения (...). Обязать Успенскую опровергнуть сведения в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу», — огласила решение судья.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский в ходе заседания заявил, что интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой привлекло общественное внимание и повлияло на состояние певца. «Были консультации с врачами, вопросы были интимного характера, которые я не имею права разглашать, но страдания действительно были», — рассказал он.

В прошлом году Успенская в интервью Жигаловой в шоу «Алена, блин!» назвала Киркорова женоненавистником. В иске было указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста. За это певец требовал с нее десять миллионов рублей компенсации морального вреда. Позже Киркоров решил снизить требования вдвое, поскольку Жигалова извинилась перед ним.