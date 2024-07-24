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13:13, 24 июля 2024Россия

В Думе упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО

В ГД приняли закон об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Государственной Думе (ГД) приняли закон об упрощенной передаче конфискованного и невостребованного оружия в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.

Данная инициатива, авторами которой выступили парламентарии Александр Хинштейн и Василий Пискарев, была принята сразу во втором и третьем чтениях.

Хинштейн в ходе пленарного заседания в Думе отметил, что при передаче такого оружия и патронов государственные военизированные организации будут осуществлять полномочия их собственника. Он подчеркнул, что передача будет осуществляться по решению Росгвардии, принятому на основании обращений этих организаций.

До этого депутат рассказал, что более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия скопилось сейчас на складах МВД и Росгвардии, при этом 70 тысяч из них подлежит уничтожению. Речь идет как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение или невостребованных ими в течении года, пояснил Хинштейн.

Законопроект о передаче конфискованного оружия на фронт поступилв нижнюю палату российского парламента в мае.

Андрей Турчак, занимавший на тот момент пост секретаря Генсовета «Единой России», указывал, что невостребованное оружие, находящееся на складах Росгвардии и МВД после изъятия, в большинстве случаев может быть исправно.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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