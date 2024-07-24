В Европе обсудят «бессрочную иммобилизацию» активов России

FT: 27 стран-членов ЕС обсудят «бессрочную иммобилизацию» активов Центробанка РФ

Страны-участники Евросоюза обсудят предложение Еврокомиссии (ЕК) о «бессрочной иммобилизации» активов Центрального Банка России. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, 27 стран-членов объединения соберутся в среду, чтобы обсудить возможность дальнейшей заморозки российских активов. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, этот шаг продиктован опасениями США по поводу реализации плана стран «Большой семерки» (G7) по использованию прибыли от активов для помощи Киеву.

Евросоюз обсудит два варианта заморозки средств Центробанка. Первый сценарий предполагает бессрочную заморозку, которую будут пересматривать. Второй — продление санкций раз в 18, 24 или 36 месяцев, а не в полгода, как это происходит сейчас.

Неожиданным защитником российских активов оказалась Саудовская Аравия, которая в частном порядке пригрозила ответить на такие действия продажей европейских долговых обязательств. Как отмечают эксперты, королевство вступилось за российские активы из солидарности с Москвой или же не хотела допустить прецедента, опасаясь за собственные вложения.