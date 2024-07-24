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12:12, 24 июля 2024Мир

В МИД России назвали Бербок необразованной

Захарова: слова Бербок о России показывают уровень ее необразованности
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Luc Gnago / Reuters

Слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы является самой большой угрозой для Европы, показывают уровень ее необразованности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Во-первых, ее слова, конечно, калька шаблонных документов НАТО. Во-вторых, нет ничего удивительного в очередных антироссийских заявлениях Бербок, которая дурно образована и мало разбирается не то что в международных делах, но и в собственной истории. Ей лучше стоит перечитать, например, материалы Нюрнбергского трибунала», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что подобные заявления главы МИД ФРГ «наносят удар по народу Германии».

22 июля Анналена Бербок заявила, что Россия якобы представляет самую большую угрозу Европе и сложившемуся там миру. Она также добавила, что Европейский союз (ЕС) якобы хотел построить иначе отношения с Москвой, однако данные попытки потерпели провал.

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      Дарья Устьянцева
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