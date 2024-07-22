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15:53, 22 июля 2024Мир

Бербок назвала Россию угрозой безопасности в Европе

Бербок назвала Россию самой большой угрозой безопасности в Европе

Фото: Luc Gnago / Reuters

Россия якобы представляет самую большую угрозу Европе и сложившемуся там миру. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«На сегодняшний день Россия — самая большая угроза безопасности для нас и для нашего мира в Европе», — рассказала глава внешнеполитического ведомства.

Бербок также добавила, что Европейский союз (ЕС) якобы хотел построить иначе отношения с Москвой, однако данные попытки потерпели провал.

Ранее Бербок заявила, что президент США Джо Байден поставил интересы страны выше своих собственных, выйдя из президентской гонки. По ее словам, Байден «невероятно много сделал» для развития трансатлантических отношений, причем не только во время своего президентского срока.

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      Максим Габриелян
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