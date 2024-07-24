В МИД России указали на раскол в американском обществе

Захарова: раскол американского общества создал реальность гражданского конфликта

Расколы в американском обществе создали возможность гражданского конфликта в США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Очевидно, демократические повороты в выборах президента США будут. Однако, учитывая глубокие расколы в американском обществе, существует реальность гражданского конфликта», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что США воспринимает Россию как своего «экзистенциального врага», и это прошито в американских доктринальных документах.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что в стране начнется революция, и подчеркнул, что выбор стоит за американцами.