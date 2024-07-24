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12:34, 24 июля 2024Бывший СССР

В Москве отреагировали на слова Кулебы о переговорах с Россией

РИА Новости: Киев отменил бы запрет на переговоры, если хотел их проведение

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Если бы Украина хотела переговоров с Россией, она бы отменила указ о запрете их проведения. Об этом со ссылкой на источник в Москве сообщает РИА Новости.

Ранее были названы три причины заявления Украины о готовности к переговорам с Россией. По мнению военного эксперта Олега Глазунова, это связано с неудачами на фронте и нежеланием Запада в дальнейшем снабжать страну оружием. Помимо этого, считает аналитик, к президенту Украины Владимиру Зеленскому пришло понимание того, что мир — это его спасение: либо от суда, либо от потери власти.

До этого Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, несмотря на действующий на Украине запрет. Он заключил, что общение с президентом России Владимиром Путиным может произойти в рамках «второго саммита мира».

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      Илья Таксюр
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