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18:35, 24 июля 2024Россия

В РАН сообщили о грядущих клинических исследованиях вакцины от рака

Академик РАН Гинцбург: исследования вакцины от рака могут начаться в 2025 году

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Клинические исследования вакцины от рака могут начаться осенью 2025 года. Такое мнение выразил глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, чьи слова приводит ТАСС.

«В лучшем случае они (клинические испытания) начнутся в середине следующего года », — сказал он.

Ранее онколог клиники «Евроонко» Роман Евстратов объяснил, что рак возникает из-за того, что организм в какой-то момент перестает распознавать клетки как злокачественные, а с помощью этой методики он научится распознавать опухолевые клетки и уничтожать их. Он заявил, что в будущем врачи будут применять индивидуальные для каждого пациента вакцины от рака.

В начале июня Александр Гинцбург сообщил, что в России провели первые испытания революционной вакцины против всех видов рака, и она показала хорошие результаты. Эксперимент в настоящее время продолжается.

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      Никита Абрамов
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