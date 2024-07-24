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10:08, 24 июля 2024Россия

В регионе России кратно увеличили выплату за подписание контракта для участия в СВО

В Волгоградской области в два раза увеличили выплату за контракт с Минобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Волгоградской области кратно увеличили размер денежной выплаты при заключении контракта с Минобороны. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

Так, теперь согласившимся отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) из этого региона будут выплачивать один миллион рублей. Ранее эта сумма составляла около 500 тысяч рублей, отмечает издание. Денежные средства будут поступать на банковские счета военнослужащих сразу после заключения контракта.

В администрации Волгоградской области пояснили, что указанная сумма будет складываться из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также внебюджетных источников и средств работодателей.

До 2024-го года размер выплат за участие в СВО в регионе составлял 100 тысяч рублей.

В июле размер выплат за подписание контракта с Минобороны был увеличен в Дагестане в пять раз — со ста до пятисот тысяч рублей. 23 июля власти Москвы сообщили, что призвавшиеся из столицы контрактники при поступлении на службу получат единовременно почти два миллиона рублей.

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      Алан Босиков
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