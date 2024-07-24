В России предложили увеличить МРОТ

Минтруд: минимальный размер оплаты труда может вырасти до 22 тысяч 440 рублей

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда может вырасти в России до 22 тысяч 440 рублей. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд РФ.

Как сообщает официальный сайт ведомства, с 2024 года в России вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой.

«Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48 процентов от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год — 22 тысячи 440 рублей. Рост составит 16,6 процента», — цитирует сайт министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Предполагается, что увеличение МРОТ в 2025 году затронет 4,2 миллиона человек.

Ранее Федерации независимых профсоюзов России предложила, установить нулевую ставку налога на доходы физических лиц для людей, которые получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда.

Ведущий научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок заявил, что повышение МРОТ затронет не только россиян с доходом ниже этого показателя.