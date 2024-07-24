Американский аналитик Слебода: попытки Запада дестабилизировать РФ провалились

Все попытки западных стран и Украины дестабилизировать ситуацию в России провалились. Об этом в интервью на авторском YouTube-канале журналиста Дэнни Хайфона сообщил американский аналитик и отставной военнослужащий Военно-морских сил США Марк Слебода.

«Была уверенность, что антироссийские санкции будут иметь такой эффект, но они привели к прямо противоположному результату, и ВВП России растет более быстрыми темпами, чем у США. Очевидно, что этот план полностью провалился», — признал эксперт.

Ранее офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что антироссийские санкции стали подарком для президента России Владимира Путина. По его словам, Москва прекратила выводить деньги за рубеж и начала вкладывать в развитие страны.