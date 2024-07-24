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04:03, 24 июля 2024Из жизни

Вебкам-модель рассказала о занимающихся эскортом учительницах

Фото: Unsplash

Порномодель из Великобритании рассказала о множестве учительниц и представительниц других профессий, которые тайно занимаются эскортом. Об этом пишет Daily Star.

Нова Джуэлс из Шотландии много лет работает вебкам-моделью. Она прокомментировала историю учительницы Саманты Баргусс из Бирмингема, которую уволили за «открытое занятие эскортом» и съемку порнографического контента.

Джуэлс заявила, что за время своей карьеры в индустрии для взрослых множество раз встречалась с учителями, которые тайно работают в эскорте. При этом она осудила Баргусс за то, что та выкладывала откровенный контент в сеть.

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«Если у вас есть профессия, тем более профессия педагога, вы не должны ничего такого публиковать в сети. Эскорт — это другое дело. — сказала модель. — Я знаю лично людей, которые ведут подобную двойную жизнь. Но они очень серьезно к этому относятся. Они осторожны и соблюдают полную анонимность».

Британка также добавила, что многие учительницы и представительницы других профессий, связанных с постоянным стрессом, ищут тайную подработку в эскорте или пользуются его услугами, чтобы развеяться и получить удовольствие.

Ранее Катия Кортес, которая получила приз «Лучшая эскортница года Австралии», рассказала, почему многие мужчины отдают предпочтение услугам секс-работниц. Одной причиной популярности экскортниц, по мнению Кортес, является отсутствие необходимости тратить усилия на ухаживания.

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      Никита Савин
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