Учительница младших классов тайно снималась в порно и попалась из-за анонимного доноса

В Великобритании учительница тайно снимала порно и уволилась из-за доноса

В городе Бирмингем, Великобритания, учительница младших классов попалась на том, что тайно снимала с бойфрендом порно и публиковала его на платформе для общения свингеров. Об этом пишет Daily Mail.

В 2022 году руководство школы, в которой работала 30-летняя Саманта Баргусс, получило анонимный донос. В нем утверждалось, что Баргусс «открыто занимается эскортом» и создает сексуальный контент. Учительница признала правдивость некоторых обвинений и уволилась.

Баргусс рассказала, что карантинные меры во время пандемии CODIV-19 негативно повлияли на ее отношения с бойфрендом. Чтобы улучшить их, пара решила попробовать что-то новое и в поисках «единомышленников» зарегистрировалась на специальной платформе для свингеров. Учительница надеялась на конфиденциальность, которая позволит ей разделять личную жизнь и работу. Так, по словам женщины, она маскировала татуировки, чтобы ее не могли узнать. Тем не менее комиссия совета, проводившего расследование деятельности Баргусс, отметила, что на отдельных фотографиях и видео лицо преподавательницы видно достаточно четко, чтобы опознать ее личность.

Бывшая учительница утверждала, что никогда не использовала платформу как средство заработка. Однако в ее профиле висело предложение эскорт-услуг и цены на них. Там было указано, что полчаса с женщиной стоит 120 фунтов стерлингов (13,6 тысячи рублей), а целая ночь — 1600 фунтов стерлингов (182,4 тысячи рублей).

Комиссия совета сочла поведение Баргусс этически неправильным. Они объяснили, что контент учительницы мог сподвигнуть учеников думать, что эскорт — это нормально, и уйти в секс-индустрию в будущем. Баргусс отстранили от преподавательской деятельности на пять лет.

Ранее сообщалось, что в США школьная консультантка занялась оральным сексом с 12-летним учеником в своем кабинете. Мальчик заявил, что женщина исполняла для него эротические танцы.

