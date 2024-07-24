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07:30, 24 июля 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема прошлась по улице в прозрачном топе

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли прошлась по улице в зеленом прозрачном топе

Фото: @rosiehw

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли прошлась по улице Западного Голливуда в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

37-летняя возлюбленная актера Джейсона Стэйтема отправилась на шопинг в классических брюках со стрелками и прозрачном темно-зеленом топе из крупной вязки, сквозь который просвечивал черный бюстгальтер. Помимо этого, звезда надела босоножки и воспользовалась солнцезащитными очками. Вдобавок она распустила волосы и нанесла нейтральный макияж.

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      Екатерина Ештокина
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