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20:22, 24 июля 2024Россия

ВСУ атаковали российских земледельцев

Смирнов: ВСУ атаковали земледельцев, работающих в Курской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали земледельцев, работающих в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его данным, все произошло около села Волфино Глушковского района.

«Украинский коптер атаковал работавшие на уборке урожая комбайны. Ранены трое земледельцев», — написал российский чиновник.

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На данный момент их доставили в Глушковскую районную больницу, где пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Повреждения также получила уборочная сельхозтехника.

В этот же день в Курской области коптеры ВСУ атаковали территорию промышленного предприятия в Судже. По словам Смирнова, беспилотники сбросили на предприятие взрывные устройства, повредив технологические помещения и часть оборудования. Пострадавших нет.

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      Никита Абрамов
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