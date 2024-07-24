Смирнов: ВСУ атаковали земледельцев, работающих в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали земледельцев, работающих в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его данным, все произошло около села Волфино Глушковского района.

«Украинский коптер атаковал работавшие на уборке урожая комбайны. Ранены трое земледельцев», — написал российский чиновник.

На данный момент их доставили в Глушковскую районную больницу, где пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Повреждения также получила уборочная сельхозтехника.

В этот же день в Курской области коптеры ВСУ атаковали территорию промышленного предприятия в Судже. По словам Смирнова, беспилотники сбросили на предприятие взрывные устройства, повредив технологические помещения и часть оборудования. Пострадавших нет.