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08:37, 24 июля 2024Бывший СССР

ВСУ четыре раза за полтора часа обстреляли Донецк

ВСУ четыре раза за полтора часа обстреляли Донецк в ДНР, выпустив 8 снарядов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

За полтора часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому и Куйбышевскому районам города восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что восемь снарядов ВСУ выпустили с 05:25 по 06:45, обстреляв Донецк со стороны села Галицыновка и поселка Кураховка в ДНР.

22 июля сообщалось, что украинские войска обстреляли школу в Калининском районе Донецка. Предположительно, удар был нанесен из реактивных систем залпового огня западного производства. Как заявили в Военном управлении Следственного комитета России, имеется также информация о двух пострадавших.

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      Алевтина Запольская
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