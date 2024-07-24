ВСУ четыре раза за полтора часа обстреляли Донецк в ДНР, выпустив 8 снарядов

За полтора часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому и Куйбышевскому районам города восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что восемь снарядов ВСУ выпустили с 05:25 по 06:45, обстреляв Донецк со стороны села Галицыновка и поселка Кураховка в ДНР.

22 июля сообщалось, что украинские войска обстреляли школу в Калининском районе Донецка. Предположительно, удар был нанесен из реактивных систем залпового огня западного производства. Как заявили в Военном управлении Следственного комитета России, имеется также информация о двух пострадавших.