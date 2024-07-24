Глава Wildberries сделала заявление после слов о захвате маркетплейса

Глава Wildberries Бакальчук назвала историю с рейдерством в Wildberries загадкой

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук записала видеообращение после слов о захвате маркетплейса, в котором заявила, что считает историю с рейдерством загадкой. Она опубликовала ролик в своем Telegram-канале.

По словам предпринимательницы, ей не ясно, кем и с какой целью была придумана история с «непонятным рейдерством». Она отметила, что жива, здорова и «не является заложницей как в "Кавказской пленнице"». Бакальчук подтвердила, что у ее супруга Владислава Бакальчука действительно 1 процент акций.

Сделка с Russ нужна была для сохранения темпов роста, уточнила она. «Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка», — сделала заявление Бакальчук.