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07:10, 24 июля 2024Экономика

Глава Wildberries сделала заявление после слов о захвате маркетплейса

Глава Wildberries Бакальчук назвала историю с рейдерством в Wildberries загадкой
Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук записала видеообращение после слов о захвате маркетплейса, в котором заявила, что считает историю с рейдерством загадкой. Она опубликовала ролик в своем Telegram-канале.

По словам предпринимательницы, ей не ясно, кем и с какой целью была придумана история с «непонятным рейдерством». Она отметила, что жива, здорова и «не является заложницей как в "Кавказской пленнице"». Бакальчук подтвердила, что у ее супруга Владислава Бакальчука действительно 1 процент акций.

Сделка с Russ нужна была для сохранения темпов роста, уточнила она. «Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка», — сделала заявление Бакальчук.

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      Марина Совина
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