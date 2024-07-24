Захарова назвала переизбрание фон дер Ляйен главой ЕК трагедией

Захарова: переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК — трагедия для Европы

Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) является трагедией для Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам Захаровой, второй срок фон дер Ляйен является «трагичной страницей в истории Западной Европы». Она добавила, что ожидать каких-либо благ для жителей Европы от главы ЕК «просто не представляется возможным».

Представитель МИД добавила, что стремление фон дер Ляйен создать в Европе оборонный союз «отнимает сегодня у Европейского союза, очевидно, все силы». Захарова также назвала председателя Еврокомиссии сторонницей укрепления «американского контроля над Европейским континентом».

18 июля фон дер Ляйен была избрана главой Еврокомиссии на второй срок.

