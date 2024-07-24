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12:34, 24 июля 2024Бывший СССР

Захарова прокомментировала участие Зеленского в саммите в Вудстоке

Захарова: итоги участия Зеленского в саммите в Вудстоке весьма скудные

Фото: Hollie Adams / Reuters

Результаты участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите Европейского политического сообщества в Вудстоке весьма скудные, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, передает РИА Новости.

«После недавнего саммита НАТО Зеленский со своей фирменной протянутой рукой был замечен на прошедшем 18 июля в британском Вудстоке саммите европейского политического сообщества», — заявила Захарова.

По ее словам, мотивом встречи была вызывающая меньше всего разногласий между Великобританией и Евросоюзом поддержка Украины, что тем не менее дало скудные результаты для Киева.

Ранее государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского недостаточно для урегулирования конфликта на Украине.

Он добавил, что Ватикан поддерживает «формулу мира» украинского лидера в гуманитарном плане, так как она является шагом к урегулированию конфликта. При этом Святой престол «осознает слабость» предложений Зеленского в связи с тем, что они не предполагают участия России в мирном процессе.

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      Валентин Карант
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