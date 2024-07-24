Заявление главы МИД Украины о переговорах назвали трепом

Эксперт Дудкин: капитуляцию Украины могут подписать военные, а не политики

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с Россией являются трепом, а капитуляцию могут подписать военные. Об этом заявил участник движения «Другая Украина» политолог Юрий Дудкин, передает РИА Новости.

«Все, о чем говорит Кулеба сейчас, — это треп, который не имеет никакого значения для того, чтобы выйти к переговорам или хотя бы предварительно начать их», — сказал эксперт.

По его мнению, Кулеба сказал это, потому что ему было некомфортно находиться с министром иностранных дел Китая Ван И. Он обратил внимание, что глава МИД КНР давно говорит о решении конфликта с помощью переговоров, а не военных действий. Как утверждает Дудкин, если встанет вопрос о переговорном процессе с Киевом, то его могут вести военные.

24 июля Кулеба в беседе с Ван И сообщил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Однако позже в украинском МИД объяснили, что министр говорил о готовности вести переговорный процесс с российской стороной «на определенном этапе», а не в настоящее время.