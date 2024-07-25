Армия США захотела корабельную ракету SM-6

TWZ: Армия США захотела получить корабельную зенитную ракету SM-6

Армия США задумалась об использовании зенитной управляемой ракеты SM-6, которая состоит на вооружении кораблей Военно-морских сил (ВМС), в качестве оружия класса «земля-воздух». Военные хотят получить новый боеприпас для усиления противовоздушной и противоракетной обороны, пишет The War Zone (TWZ).

«Армия рассматривает такие перехватчики ВМС, как SM-6», — сказал глава командования космической и противоракетной обороны армии США Шон Шейни.

Отмечается, что военные уже начали развертывание SM-6 в составе ракетного комплекса Typhon, однако в этом случае ракету будут использовать для поражения наземных целей. Параллельно армия работает над новыми радарами, которые позволят внедрить SM-6 в качестве наземного средства противовоздушной обороны.

На прошлой неделе компания Raytheon продемонстрировала имитацию ракетного удара, который отразили при помощи радара армии США Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) и ракеты SM-6. «Это доказывает целесообразность использования SM-6 в качестве дополнительного средства в рамках армейской архитектуры интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны», — сообщили в компании.

Ранее в июле палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet ВМС США с новой ракетой класса «воздух-воздух» AIM-174B впервые заметили на борту авианосца. Изделие, которое считается самой дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» за всю историю ВМС, разработали на базе SM-6.