Американского «Шершня» с дальнобойной AIM-174 впервые заметили на авианосце

TWZ: истребитель F/A-18E/F с новой ракетой AIM-174 впервые заметили на авианосце

Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet («Супер Шершень») Военно-морских сил (ВМС) США с новой ракетой класса «воздух-воздух» AIM-174B впервые заметили на борту авианосца «Карл Винсон». Об этом сообщает The War Zone (TWZ).

Издание обратило внимание на ролик, демонстрирующий маневры палубной авиации в ходе международных учений RIMPAC 2024, которые проходят у берегов Гавайев. Под крылом самолета можно заметить дальнобойную ракету AIM-174 с двумя маркировочными полосами.

«Неясно, является ли AIM-174 с черной полосой полноценным боеприпасом или имеет элементы боевого оружия. Однако ВМС подтвердили, что AIM-174B в настоящее время эксплуатируется по крайней мере в некоторых эскадрильях ударных истребителей», — говорится в сообщении.

AIM-174B, которую разработали на базе корабельной зенитной ракеты SM-6, считается самой дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» за всю историю ВМС США. В публикации подчеркнули, что ракета имеет важное значение для флота, который «планирует сражаться и побеждать» в возможном конфликте с Китаем.

Ранее в июле издание TWZ писало, что ракета AIM-174B даст ВМС США потенциальную возможность помешать Китаю блокировать Тайвань в ходе возможного конфликта. Заявленная дальность базовой версии SM-6 составляет более 320 километров.