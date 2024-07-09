Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:51, 9 июля 2024Наука и техника

Названы задачи самой дальнобойной ракеты американских F/A-18E/F

TWZ: самолеты ВМС США с ракетами AIM-174B помешают Китаю блокировать Тайвань

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Новая ракета класса «воздух-воздух» AIM-174B (SM-6 Air Launched Configuration, ALC), которой вооружают палубные истребители-бомбардировщики F/A-18E/F Super Hornet Военно-морских сил (ВМС) США, помешают Китаю блокировать Тайвань. Задачи боеприпаса назвали в публикации The War Zone (TWZ).

В ВМС изданию сообщили, что SM-6 ALC уже стоит на вооружении самолетов морской авиации США. «Это дает военно-морскому флоту новый способ ослабить способность Китая оцеплять Тайвань и обеспечивает такой уровень защиты военно-морских сил с воздуха от дальних атак, какого мы никогда раньше не видели», — пишет TWZ.

Отмечается, что AIM-174B стала самой дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» за всю историю ВМС США. Заявленная дальность базовой версии SM-6 составляет более 320 километров. Автор предположил, что при пуске с воздуха дальность ракеты может увеличиться до «нескольких сотен миль».

Материалы по теме:
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021

В июне модифицированную ракету SM-6 заметили под крылом F/A-18E/F, который пролетал в ста километрах от авиабазы ВМС США Чайна-Лейк в Калифорнии. Корабельную версию SM-6 приняли на вооружение в 2013 году. Ракета получила боевую часть весом 64 килограмма.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Бог терпелив, но всему есть предел». Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу Киева

      Основатель «Руки Вверх!» обвинил Сергея Жукова в краже денег

      Госдума приняла закон о вкладах и счетах для бедных россиян

      Названы задачи самой дальнобойной ракеты американских F/A-18E/F

      Кабаева высказалась об участии россиян в Олимпийских играх

      В США заявили о необходимости для Европы самостоятельно разобраться с Украиной

      В России ответили на слова Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу Киева

      Моложавая внешность Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на новом снимке вызвала споры в сети

      Россиянам перечислили способы избежать пищевого отравления в жару

      Экс-депутат обманул авиакомпанию ради 70 тысяч рублей и пошел под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше