Автопортрет знаменитого художника случайно нашли на обороте другой картины

В Великобритании автопортрет Нормана Корниша нашли на обороте другой его картины

В Великобритании реставратор случайно обнаружил скрытый автопортрет знаменитого художника во время подготовки его выставки. Об этом пишет The Guardian.

Сотрудник музея Боуз в графстве Дарем Джон Олд нашел автопортрет Нормана Корниша на обороте другой его работы — «Сцена в баре». Картины художника готовили к выставке, Олд обратил внимание, что оборот «Сцены в баре» почему-то закрыт толстым листом картона. Он отделил лист и обнаружил под ним автопортрет Корниша.

Эксперты заявили, что работа явно была создана художником в молодости и довольно груба, однако в ней «чувствуется художественная сила». Теперь новооткрытая картина станет важной частью выставки, на которой будут представлены работы Корниша и Лоуренса Стивена Лаури.

На выставке будет представлено более 50 картин двух художников. Устроители выставки заявили, что картину Корниша «Сцена в баре» придется время от времени переворачивать, чтобы посетители могли увидеть и ее, и автопортрет.

Ранее в Испании мужчина, владевший картиной известного художника, принял ее за копию и продал за бесценок. Речь идет о работе Эдгара Дега.