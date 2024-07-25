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20:21, 25 июля 2024Из жизни

Автопортрет знаменитого художника случайно нашли на обороте другой картины

В Великобритании автопортрет Нормана Корниша нашли на обороте другой его картины

Фото: Gabriella Clare Marino / Unsplash

В Великобритании реставратор случайно обнаружил скрытый автопортрет знаменитого художника во время подготовки его выставки. Об этом пишет The Guardian.

Сотрудник музея Боуз в графстве Дарем Джон Олд нашел автопортрет Нормана Корниша на обороте другой его работы — «Сцена в баре». Картины художника готовили к выставке, Олд обратил внимание, что оборот «Сцены в баре» почему-то закрыт толстым листом картона. Он отделил лист и обнаружил под ним автопортрет Корниша.

Эксперты заявили, что работа явно была создана художником в молодости и довольно груба, однако в ней «чувствуется художественная сила». Теперь новооткрытая картина станет важной частью выставки, на которой будут представлены работы Корниша и Лоуренса Стивена Лаури.

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На выставке будет представлено более 50 картин двух художников. Устроители выставки заявили, что картину Корниша «Сцена в баре» придется время от времени переворачивать, чтобы посетители могли увидеть и ее, и автопортрет.

Ранее в Испании мужчина, владевший картиной известного художника, принял ее за копию и продал за бесценок. Речь идет о работе Эдгара Дега.

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      Никита Савин
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