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11:14, 25 июля 2024Экономика

Банки в России начали жестко конкурировать за клиентов

«Ведомости»: банки прилагают все больше усилий, чтобы удержать клиентов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Непростые денежно-кредитные условия, сложившиеся в России, вынуждают банки ужесточать борьбу за клиентов. Об этом сообщили «Ведомости», опросив представителей ряда крупных кредитных организаций.

Там отмечают, что для сохранения конкурентоспособности банки не должны отставать от темпов технологического развития и уметь закрывать все потребности клиентов. А те, в свою очередь, больше всего интересуются инструментами, обеспечивающими рост доходности.

Были минимизированы барьеры для движения средств россиян между банками. Например, с 1 мая стали бесплатными переводы (до 30 миллионов) через Систему быстрых платежей на свои счета в разных банках.

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Кроме того, если прежде банки активно сокращали офисную сеть, то теперь она снова начала расти. По данным Банка России, впервые за десять лет увеличилось количество дополнительных офисов — на 1,2 процента до 24 тысяч 518 штук. Общее число подразделений прибавило один процент, хотя в 2022 году снизилось на 6,4 процента. Зачастую открываются маленькие «смарт-офисы», работающие в «безбумажном» формате, используя системы искусственного интеллекта и биометрию.

Как заявила руководитель департамента розничных продуктов банка «Уралсиб» Екатерина Резникова, сейчас на рынке развернулась «совершенно безумная» борьба акционных предложений. Клиенты, ищущие выгоды, активно «прыгают» между банками: приходят, заинтересованные акциями, выполняют их условия, получают кешбэк и удаляются.

«Искатели выгоды настолько быстро перепрыгивают из банка в банк, что это создает проблему. Мне кажется, банки должны снять розовые очки, посмотреть проблеме в глаза и начать работать с оттоком», — заявила она.

Как следствие, немало кредитных организаций стараются «перекупить» вкладчиков друг у друга, повышая ставки.

Кроме того, градус конкуренции растет из-за того, что в борьбу вступили еще и крупные маркетплейсы, которые создали собственные банки. Они предлагают клиентам скидки, если те будут оплачивать покупки картами этих организаций.

Ранее регулятор сообщил, что в России за первые шесть месяцев 2024 года средства россиян в банках выросли почти на пять триллионов рублей. Почти 30 процентов прироста обеспечила капитализация процентов по вкладам.

Кроме того, российские банки начали увеличивать ставки по накопительным счетам и вкладам, не дожидаясь решения ЦБ об очередном повышении ключевой ставки.

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