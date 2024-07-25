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15:53, 25 июля 2024Экономика

Цены на нефть упали до минимума за полтора месяца

Стоимость нефти Brent на бирже опустилась до 80 долларов за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В ходе торгов в четверг, 24 июля, стоимость сентябрьских фьючерсов нефти Brent опустилась почти до 80 долларов за баррель, что стало самой низкой отметкой за последние полтора месяца. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи Brent.

На минимуме нефть торговалась по цене 80,06 доллара. За последние три недели Brent подешевел более чем на 7 долларов за баррель. Сорт WTI опустился до локального минимума, подойдя к 76 долларам за баррель.

Reuters называет основной причиной ускорения падения цен данные о низком спросе со стороны Китая, которые перевешивают информацию о сокращении запасов в США. Также на нефть давит ожидание продолжения переговоров между Израилем и ХАМАС, успешный исход которых увеличит предложение.

Эксперты констатируют рост опасений по поводу устойчивости спроса на сырье в краткосрочной и среднесрочной перспективе, хотя снижение ставок в США в этом году могло бы подстегнуть его.

Ранее сообщалось, что морской экспорт российской нефти за последний месяц снизился до минимального с декабря 2023 года уровня. В то же время поставки премиальной российской нефти ESPO, которые ведутся на востоке страны, напротив, по итогам июля могут установить новый рекорд.

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      Платон Щукин
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