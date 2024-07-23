На Западе оценили падение экспорта российской нефти

Bloomberg: экспорт нефти из России упал до минимума

Экспорт российской нефти снизился до минимального с декабря 2023 года уровня. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, отгрузка из балтийских портов с середины июня упала на 41 процент. Причину такого спада объясняют тем, что Россия соблюдает условия ОПЕК+, а также восстанавливает внутреннюю переработку.

Свою роль, как полагают в Bloomberg, могли сыграть и санкции Украины против ПАО «Лукойл», которые закрыли возможность продавать нефть по трубопроводу на заводы в Центральной Европе.

В свою очередь, Великобритания ввела санкции против еще 11 танкеров, перевозящих российскую нефть. Это одна из мер по борьбе с «теневым флотом», который задействовала Москва для поставок нефти своим азиатским потребителям.

За неделю (с 15 по 21 июля) 27 танкеров загрузили 19,78 миллиона баррелей российской сырой нефти. На предыдущей неделе речь шла о 20,8 миллиона баррелей. Таким образом, ежедневные морские поставки сырой нефти в Россию падали примерно на 150 тысяч баррелей, до 2,83 миллиона.

Прогнозируется, что на следующей неделе объемы упадут еще сильнее, тем более что на сахалинском терминале Пригородное отгрузки не осуществляются уже четвертую неделю.

Ранее, 19 июля, Bloomberg сообщал, что средний объем морских поставок российской нефти за последние четыре недели опустился до 3,1 миллиона баррелей в сутки, что стало минимумом с января 2024 года. Тогда аналитики предположили, что падение экспорта совпало по времени с ростом объемов нефтепереработки внутри страны.

Между тем к закупкам российской нефти вернулась страна, которая не делала этого больше десяти лет. Речь идет об Индонезии. Одна из ее компаний включила несколько сортов российской нефти в свой сентябрьский тендер.

В свою очередь, Украина заявила, что объем транзита российской нефти через территорию Украины в Европу в июле почти не изменился. В Киеве назвали не имеющими под собой оснований обвинения в блокировке поставок.