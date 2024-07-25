CAS отклонил апелляции россиян на лишение фигуристов золота ОИ-2022 в команде

CAS отклонил апелляции на лишение российских фигуристов золота ОИ-2022 в команде

Спортивный арбитражный суд отклонил поданные россиянами апелляции на лишение фигуристов золотых медалей в командном турнире на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что слушания состоялись 12 июля. Комиссия пришла к выводу, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял в отношении российской сборной верное решение.

Оспорить решение ISU хотели Олимпийский комитет России (ОКР), Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), а также фигуристы Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Марк Кондратюк и Камила Валиева.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, Валиева вместе с ее партнерами по сборной России была лишена золота за победу в командном турнире на ОИ-2022.