Экс-офицер СБУ объяснил цель отправки специалистов НАТО на Украину

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров объяснил цель отправки специалистов НАТО на Украину. Об этом он рассказал РИА Новости.
По его словам, Североатлантический альянс направляет своих офицеров и военных специалистов для получения ценного опыта современных боевых действий, который нигде в мире больше получить нельзя. «(Это) люди, которые едут сейчас на Украину получать ценнейший боевой опыт», — подчеркнул он, отметив, что «нигде в мире такого нет».
Экс-офицер СБУ высказал мнение, что счет таких специалистов может идти на десятки и сотни. В том числе на Украине находятся связисты, специалисты радиоэлектронной разведки и диверсионным операциям, расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) и противовоздушной обороны (ПВО), добавил собеседник агентства.
Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр заверил, что НАТО не располагает силами на территории Украины и не планирует отправку туда военных.