Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:05, 25 июля 2024Бывший СССР

Экс-офицер СБУ объяснил цель отправки специалистов НАТО на Украину

Экс-офицер СБУ Прозоров: НАТО направляет военных на Украину для получения опыта

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров объяснил цель отправки специалистов НАТО на Украину. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, Североатлантический альянс направляет своих офицеров и военных специалистов для получения ценного опыта современных боевых действий, который нигде в мире больше получить нельзя. «(Это) люди, которые едут сейчас на Украину получать ценнейший боевой опыт», — подчеркнул он, отметив, что «нигде в мире такого нет».

Экс-офицер СБУ высказал мнение, что счет таких специалистов может идти на десятки и сотни. В том числе на Украине находятся связисты, специалисты радиоэлектронной разведки и диверсионным операциям, расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) и противовоздушной обороны (ПВО), добавил собеседник агентства.

Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр заверил, что НАТО не располагает силами на территории Украины и не планирует отправку туда военных.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Экипажу выжить не удалось

      Путин встретился с Башаром Асадом

      Стало известно о взрывах в Киевской области

      Травившему мать и отчима в Балашихе химикатами мужчине предъявили обвинение

      Пять человек пострадали при взрыве в российской квартире

      Названы бюджетные направления для отдыха в России в бархатный сезон

      В пестицидах обнаружили вечные токсичные химикаты

      Россиянин побывал в трущобах Индии и описал их словами «условия жизни ужасают»

      Названы сроки поставок новой партии западных танков ВСУ

      Айтишника из Москвы обвинили в изнасиловании 15-летней школьницы и краже ее наушников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше