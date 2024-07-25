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19:49, 25 июля 2024Мир

Европе предрекли рост преступности и терроризма из-за поставок оружия Украине

Кнайсль: поставки оружия Киеву грозят ростом преступности и терроризма в Европе

Фото: Reuters

Поставки оружия Киеву грозят ростом преступности и терроризма в Европе. Такие последствия военной помощи Украине европейским странам предрекла экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе выступления на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

«Европе придется столкнуться с последствиями неконтролируемого рынка оружия в Восточной и Центральной Европе. Этот опыт будет сложнее, чем последствия войн в бывшей Югославии», — отметила дипломат.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Западу трудно игнорировать коррупцию на Украине при поставках оружия. По его словам, накачка киевского режима оружием со стороны западных стран продолжается, хотя и с серьезными проблемами и сбоями.

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      Семен Александров
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