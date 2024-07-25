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19:05, 25 июля 2024Спорт

Французскую спортсменку не допустили к церемонии открытия Олимпиады из-за хиджаба

Французскую бегунью Силлу не допустили к церемонии открытия ОИ из-за хиджаба

Фото: David Ramos / Getty Images

Французскую бегунью Соункамбу Силлу не допустили к церемонии открытия Олимпийских игр-2024 из-за хиджаба. Об этом сообщает Le Parisien.

«Вы отобрались на Олимпийские игры, организованные вашей страной, но не можете принять участие в церемонии открытия, потому что носите платок», — такое сообщение спортсменка оставила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Легкоатлетка не может появиться на мероприятии и соревнованиях в хиджабе, поскольку это запрещено во Франции на законодательном уровне. При этом на территории Олимпийской деревни ношение платка будет разрешено.

Позднее было предложено решение — Силла сможет принять участие в церемонии, если наденет специальную кепку, полностью покрывающую ее голову. В этом головном уборе она также сможет выступать на соревнованиях.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля на реке Сена. Турнир продлится до 11 августа.

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      Андрей Стрельцов
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