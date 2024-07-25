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15:14, 25 июля 2024Россия

Гнилое мясо поставили в российский реабилитационный центр для детей-инвалидов

В махачкалинский реабилитационный центр для детей-инвалидов привезли гнилое мясо

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В махачкалинский реабилитационный центр для детей-инвалидов «Надежда» поставили гнилое мясо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Контракт был заключен с поставщиком ООО «Спектр» в начале месяца. Помимо мяса, компания поставляла в медицинское учреждение и другие продукты. При этом цена за килограмм мяса, по данным авторов поста, была выше среднерыночной.

В реабилитационном центре началась проверка. В Минтруде сообщили, что помимо исследований продукции проверка также коснется условий содержания детей. На данный момент директора учреждения временно отстранили.

В этот же день стало известно, что в оздоровительном лагере «Солнечный» в Санкт-Петербурге произошло массовое отравление. Помощь медиков, по предварительным данным, потребовалась 24 детям. После инцидента в учреждении провели полную дезинфекцию пищеблока и всех корпусов.

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      Никита Абрамов
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