Гнилое мясо поставили в российский реабилитационный центр для детей-инвалидов

В махачкалинский реабилитационный центр для детей-инвалидов привезли гнилое мясо

В махачкалинский реабилитационный центр для детей-инвалидов «Надежда» поставили гнилое мясо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Контракт был заключен с поставщиком ООО «Спектр» в начале месяца. Помимо мяса, компания поставляла в медицинское учреждение и другие продукты. При этом цена за килограмм мяса, по данным авторов поста, была выше среднерыночной.

В реабилитационном центре началась проверка. В Минтруде сообщили, что помимо исследований продукции проверка также коснется условий содержания детей. На данный момент директора учреждения временно отстранили.

В этот же день стало известно, что в оздоровительном лагере «Солнечный» в Санкт-Петербурге произошло массовое отравление. Помощь медиков, по предварительным данным, потребовалась 24 детям. После инцидента в учреждении провели полную дезинфекцию пищеблока и всех корпусов.