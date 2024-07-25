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17:23, 25 июля 2024Ценности

Известная 55-летняя модель показала лицо без макияжа

55-летняя датская модель Хелена Кристенсен показала лицо без макияжа

Фото: @helenachristensen

Известная датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен показала лицо без макияжа. Соответствующее фото появилось в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя манекенщица запечатлела себя на террасе на фоне моря и покрытого кустарниками склона. Так, она сняла лицо крупным планом, закрыв глаза.

При этом знаменитость надела белую косынку в черный горох и с красно-зелеными пятнами, подобрав с ее помощью волосы. Модель отказалась от косметики, продемонстрировав натуральную внешность.

Ранее в июле 58-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд также показала внешность без косметики.

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      Алина Гостева
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