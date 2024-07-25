Командир расчета «Торнадо-Г» рассказал о частоте смены позиции

Командир «Торнадо-Г» Урал: расчет РСЗО до 20 раз в день меняет позицию

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» с частотой до 20 раз в день меняют позицию ведения огня в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на командира реактивной батареи с позывным Урал сообщает ТАСС.

«Работаем всегда с новых позиций, меняем их каждый раз, чтобы не попасть под ответный удар», — рассказал военнослужащий.

По его словам, боекомплект РСЗО из 40 ракет дает возможность вести огонь по противнику с разных позиций, а в целях оперативности удары наносятся, когда боевая машина находится на асфальтированной дороге.

Урал добавил, что расчеты РСЗО ежедневно уничтожают технику противника, в частности, западного производства, а также наносят удары по складам на удалении до 40 километров.

В феврале Сергей Шойгу, занимая должность министра обороны России, сообщил, что боевую мощь Центрального военного округа (ЦВО) повысят новой и модернизированной техникой. В частности, по его словам, соединения и части округа оснащают новейшим вооружением, включая ракетные комплексы «Искандер-М» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».