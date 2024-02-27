Шойгу: боевую мощь Центрального военного округа повысят новой техникой

Боевую мощь Центрального военного округа (ЦВО) повысят новой и модернизированной техникой. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на коллегии оборонного ведомства, передает РИА Новости.

Он отметил, что соединения и части округа оснащают новейшим вооружением, включая ракетные комплексы «Искандер-М» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». По словам министра, в составе ЦВО реорганизуют 18 воинских частей, а арсенал войск пополнит более 360 единиц новой и модернизированной техники. После этого доля современных образцов вооружения составит 52,8 процента.

«Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центрально-Азиатском стратегическом направлении», — сказал Шойгу.

Ранее в феврале Шойгу анонсировал поставки беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта, в зону специальной военной операции.

В том же месяце стало известно, что в России ведется работа по расширению производственных мощностей предприятия «Конструкторское бюро машиностроения», которое выпускает ракеты для оперативно-тактических комплексов «Искандер».