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14:46, 25 июля 2024Экономика

Россию назвали лидером по падению экспорта угля

МЭА спрогнозировало падение экспорта угля из России на 16 млн тонн в 2024 году

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

В текущем году экспорт угля из России сократится на 16 миллионов тонн, по этому показателю страна выйдет в лидеры среди всех поставщиков угля в мире. Такой прогноз дан в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) по итогам первого полугодия.

В качестве основных причин названы антироссийские санкции, из-за которых российские производители сталкиваются с многочисленными трудностями, проблемы с объемами железнодорожных перевозок в восточной части страны и экспортные пошлины правительства, которые ограничивают международную конкурентоспособность топлива.

В то же время эксперты МЭА признали, что добыча угля в России пока снижается незначительно, санкции на этот процесс влияют слабо. Например, СУЭК, крупнейший российский производитель энергетических углей, снизил добычу на четыре процента, но «Эльгауголь», занимающаяся коксующимися углями, нарастила производство на 31 процент.

Ранее Центр ценовых индексов подсчитал, что в июне поставки коксующегося угля из России упали до минимума с мая 2022 года. По сравнению с прошлым июнем они рухнули на 18 процентов, до 3,7 миллиона тонн, а за полгода падение достигло семи процентов (25 миллионов тонн).

Также две недели назад Росстат констатировал, что по итогам первых четырех месяцев этого года 52,4 процента угольных компаний России начали генерировать убытки. Представители отрасли не ожидают, что в ближайшие полгода ситуация улучшится.

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      Платон Щукин
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