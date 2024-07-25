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14:48, 25 июля 2024Россия

Минобороны доложило об уничтоженном БПЛА в российском приграничном регионе

МО РФ доложило об уничтоженном украинском БПЛА над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Минобороны России доложило об уничтоженном украинском беспилотном летательном аппарате (БПЛА) над Белгородской областью. Подробный комментарий по ситуации был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Устройство самолетного типа в российском приграничном регионе удалось обнаружить и сбить дежурными противовоздушными средствами около 14:00.

Других подробностей о случившемся в Минобороны не раскрыли.

До этого стало известно, что украинские дроны атаковали парковку и частный дом в поселке Борисовка Белгородской области.

Еще раньше в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа в результате атаки беспилотника оказался поврежден автобус. Кроме того, дрон угодил в частное домовладение в селе Муром. Тогда сведений о пострадавших не поступало.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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