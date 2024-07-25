Минобороны доложило об уничтоженном БПЛА в российском приграничном регионе

МО РФ доложило об уничтоженном украинском БПЛА над Белгородской областью

Минобороны России доложило об уничтоженном украинском беспилотном летательном аппарате (БПЛА) над Белгородской областью. Подробный комментарий по ситуации был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Устройство самолетного типа в российском приграничном регионе удалось обнаружить и сбить дежурными противовоздушными средствами около 14:00.

Других подробностей о случившемся в Минобороны не раскрыли.

До этого стало известно, что украинские дроны атаковали парковку и частный дом в поселке Борисовка Белгородской области.

Еще раньше в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа в результате атаки беспилотника оказался поврежден автобус. Кроме того, дрон угодил в частное домовладение в селе Муром. Тогда сведений о пострадавших не поступало.