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19:53, 25 июля 2024Экономика

Москвичей предупредили о резком похолодании

Вильфанд: в Москве с понедельника похолодает на 6-7 градусов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В столичном регионе в понедельник, 29 июля, температура резко опустится до плюс 18-22 градуса Цельсия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

До конца этой недели погода ожидается «комфортная, симпатичная», с обилием солнца и повышением температуры в выходные, 26 и 27 июля, до плюс 26-28 градусов тепла, рассказал синоптик. В понедельник же температура резко снизится. По сравнению с субботними показателями столбики термометров опустятся на 6-7 градусов. Такая погода сохранится до середины следующей недели. В первые дни августа москвичей ждет плюс 19-24 градуса, на 1-2 градуса ниже нормы.

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С понедельника также значительно понизится давление. Если сейчас оно около нормы, 747-748 миллиметров ртутного столба, то в понедельник понизится на 4-5 миллиметра, затем еще на 3-4 миллиметра. Что касается осадков, наиболее заметные пройдут в понедельник. На неделе также ожидаются дожди, однако не столь интенсивные. В общем ожидается облачная погода. В столичный регион будут попадать воздушные массы, сформированные над Северным Ледовитым океаном.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов призвал жителей столицы не ждать возвращения 30-градусной жары.

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      Мария Черкасова
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