Начальник службы пожаротушения погиб при ликвидации огня

Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области Димитрий Охрименко погиб во время ликвидации огня на судне «Григорий Михеев». Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Охрименко отработал в пожарной охране более 30 лет. Соболезнования родным и близким погибшего выразил глава МЧС Александр Куренков.
«Невосполнимая утрата для родных и близких, для нас. Димитрий ответственно и честно выполнял свои боевые задачи, служил во имя людей. Память о нем навечно останется в сердцах коллег и сослуживцев», — подчеркнул руководитель ведомства.
Судно «Григорий Михеев» было пришвартовано в районе улицы Красных партизан в Архангельске. В среду, 24 июля, на нем произошел пожар.