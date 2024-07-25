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22:20, 25 июля 2024Россия

Начальник службы пожаротушения погиб при ликвидации огня

Начальник службы пожаротушения Архангельской области погиб при тушении огня

Фото: МЧС России / Telegram

Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области Димитрий Охрименко погиб во время ликвидации огня на судне «Григорий Михеев». Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Охрименко отработал в пожарной охране более 30 лет. Соболезнования родным и близким погибшего выразил глава МЧС Александр Куренков.

«Невосполнимая утрата для родных и близких, для нас. Димитрий ответственно и честно выполнял свои боевые задачи, служил во имя людей. Память о нем навечно останется в сердцах коллег и сослуживцев», — подчеркнул руководитель ведомства.

Судно «Григорий Михеев» было пришвартовано в районе улицы Красных партизан в Архангельске. В среду, 24 июля, на нем произошел пожар.

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      Евгений Силаев
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