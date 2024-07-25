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08:14, 25 июля 2024Спорт

Названы лучшие упражнения на пресс для мужчин старше 60 лет

Фото: O_Lypa / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Марк Маккилиар назвал лучшие упражнения на пресс для мужчин старше 60 лет. Его слова приводит Men Today.

Первым Маккилиар посоветовал выполнять велосипед. Следующим станет приведение колена к локтю в планке. Для его выполнения нужно лечь на бок, правую руку согнуть в локте и положить все предплечье на пол. Затем необходимо встать, разогнув руку и оторвав тело от пола. В этом положении следует сгибать левый локоть и левое колено и тянуть их друг к другу.

Последним упражнением в списке Маккилиара стали диагональные скручивания. Для их выполнения нужно лечь на пол, вытянув ноги перед собой, держа правую руку вдоль тела и вытянув левую за головой. Затем следует поднимать одновременно левую руку и правую ногу и тянуть их друг к другу, отрывая при этом лопатки от пола.

Ранее фитнес-тренер Анастасия Юрпалова предложила вариант комплекса для избавления от живота за 10 минут в день. Она посоветовала делать отжимания в боковой планке (по 10 раз на каждую сторону), русские твисты (20 повторов) и ножницы в воздухе (30 повторов).

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      Анастасия Борисова
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